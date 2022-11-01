Шесть тюменских предприятий вышли в финал конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

организаторов конкурса организаторов конкурса

В Тюмени наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Награды победителям вручил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

"Наша задача распространять опыт работы таких предприятий, поскольку развитие экономики региона напрямую связано с необходимостью культивирования социальной ответственности бизнеса", - отметил он.

Победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" - 2022 стали шесть предприятий и организаций. В номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы" лучшей признано АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания".

Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети признан лучшим сразу в двух номинациях: "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".

Такого же успеха добился образовательный центр "Гелиос" Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа, победив в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".

АНО ДПО "Академия управления" также получила награды в двух номинациях - "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы" и "Малая организация высокой социальной эффективности".

"Тюменский индустриальный университет" стал лучшим в номинации "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы". Детский сад № 36 города Тюмени - "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы".

Второе место в конкурсе в номинации "Малая организация высокой социальной эффективности" присуждено "Образовательному центру "Гелиос" Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа. "Академия управления" - в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".

Детский сад № 60 города Тюмени - в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы". Центр развития ребенка - детский сад № 50 города Тюмени - в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы".

Третье место в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы" занял "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

В номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы" - "Тюменский индустриальный университет". В номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы" - детский сад № 60 города Тюмени.

Предприятия, занявшие первое место на региональном этапе, номинированы на участие в федеральном этапе конкурса. Итоги будут подведены после 23 декабря 2022 года.

Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года, и по словам Алексея Райдера, не было года, чтобы в числе победителей не было тюменских предприятий.

Победа в конкурсе способствует созданию положительного социального имиджа организации. Организации Тюменской области неоднократно становились победителями на общероссийском уровне, что свидетельствует об их высоком потенциале.

Борис Олейник