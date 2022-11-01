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Тюменская область претендует на звание самого креативного региона страны

Общество, 09:52 23 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в список финалистов премии Russian Creative Awards. Эксперты премии в сфере креативных индустрий определили шорт-лист из 50 финалистов, претендующих на высшую награду в десяти номинациях.

Самым креативным регионом могут быть признаны также Красноярский край, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия) и Нижегородская область. Премия присуждается субъекту Российской Федерации, инициативы которого оказались наиболее эффективными и знаковыми для развития креативной экономики.

В шорт-листе номинации "Человек года" представлены Дмитрий Аске, Александр Моисеев, Валерий Гергиев, Герман Греф и Эдуард Илоян.

"Меценатом года" могут быть признаны Владимир Потанин, Алишер Усманов, Елена и Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон, Дмитрий Пумпянский.

Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 1 декабря в КЗ "Зарядье" в Москве.

Russian Creative Awards – это единственная в мире премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Ее организаторами выступают дирекция "Российской креативной недели", АНО "Креативная экономика" и ФГБУ "Роскультцентр".

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# награды , премия

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