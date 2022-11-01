Бердюжская школа заплатит ученику 300 тысяч рублей за травму

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Компенсацию морального вреда за полученную травму в размере 300 тыс. рублей выплатит ученику Бердюжская школа, сообщает прокуратура Тюменской области.

Было установлено, что в апреле 2022 года семиклассник, пробегая по коридору в кабинет, упал и получил сложный закрытый перелом.

Мальчик долго лечился, перенес операцию, но до сих пор не восстановился после травмы.

Прокуратура района внесла директору школы представление об устранении нарушений закона, а также в интересах несовершеннолетнего обратилась в суд с исковым заявлением.