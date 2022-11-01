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Участие УФО в проекте "Чистый воздух" снизило объем вредных выбросов в атмосферу

Общество, 18:05 23 ноября 2022

представительство президента в УФО | Фото: представительство президента в УФО

Участие Уральского федерального округа в проекте "Чистый воздух" снизило объем вредных выбросов в атмосферу. Его реализацию обсудили полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым на рабочей встрече в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает полпредство.

Глава Минприроды прибыл в Свердловскую область с рабочей поездкой и прямо из аэропорта вместе с губернатором Евгением Куйвашевым отправился в Нижний Тагил, где сегодня запустят в работу новое экологическое оборудование на коксохимическом производстве "ЕВРАЗ НТМК".

"Для промышленно-развитых регионов Уральского федерального округа снижение экологического вреда имеет особое значение. Участие наших городов в федеральном проекте "Чистый воздух" позволило значительно снизить объем вредных выбросов в атмосферу. И эта работа продолжается", - подчеркнул Владимир Якушев.

"Нижний Тагил, один из 12 городов, где реализуется "Чистый воздух". Основные источники выбросов в Нижнем Тагиле - это промышленные объекты, автотранспорт и частный сектор. Наша цель – уже через три года снизить совокупный объём загрязняющих выбросов на 30,4 тысячи тонн в год. Для этого мы переводим частные дома на газовое отопление, реконструируем котельные, заменяем общественные автобусы на экологически чистые трамваи. Но, безусловно, основной вклад в снижение выбросов вносят промышленные предприятия", – отметил Александр Козлов.

Федеральный проект "Чистый воздух" реализуется с 2017 года в Нижнем Тагиле, Челябинске и Магнитогорске. Проект направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. К 2026 году совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в этих городах должен снизиться по отношению к уровню 2017 года в Нижнем Тагиле – на 20,9%, в Магнитогорске – на 25,2%, в Челябинске – на 45,5%.

Благодаря федеральному финансированию города-участники модернизируют коммунальную инфраструктуру и обновляют общественный транспорт – закупают экологичные трамваи и автобусы на газу.

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# Владимир Якушев , рабочая встреча , экология

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