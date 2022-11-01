Буржуйки и теплые вещи отправили мобилизованным из Аромашевского района

| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Машину с гуманитарной помощью для мобилизованных из Аромашевского района отправили в пункт сбора в Тюмень 23 ноября. Затем продукты, теплые вещи и буржуйки направят в зону специальной военной операции.

С момента открытия пункта сбора гуманитарной помощи в районе собрали большой объем гуманитарной помощи. Кроме того, необходимые материалы и оборудование приобрели на средства, поступающие на благотворительный счет районного совета ветеранов.

"Особо хотел бы отметить, учитывая наступление холодов, приобретение печей для бань. Индивидуальный предприниматель Григорьев и работники Аромашевского ДРСУ изготовили буржуйки для обогрева и сушки одежды", — написал в своем Telegram-канале глава Аромашевского района Игорь Власов.