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Тотальный тест "Доступная среда" стартует в России 2 декабря

Общество, 10:14 25 ноября 2022

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» | Фото: Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию»

Ежегодная общероссийская акция "Тотальный тест "Доступная среда" пройдёт со 2 по 10 декабря, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Акция призвана привлечь внимание общественности к вопросам интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. Участникам предстоит пройти онлайн-тест, который включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью и правила оказания ситуационной помощи.

Во время акции можно будет ознакомиться с обучающими онлайн-курсами ведущих российских экспертов по вопросам инклюзии и создания доступной среды.

По итогам тестирования пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов. Спикерами акции выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства.

Пройти регистрацию и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте.

Напомним, что в 2021 году к акции присоединились более 280 тыс. человек из более чем 10 тыс. городов и населенных пунктов России. С момента запуска акции более 450 тыс. человек проверили и дополнили свои знания по теме инклюзии и ситуационной помощи людям с инвалидностью.

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# доступная среда

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