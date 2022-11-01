Бесплатный практикум по профориентации пройдет в ТОНБ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатные лекции, мастер-классы и консультирование для родителей и подростков старше 12 лет пройдут в Тюменской областной научной библиотеке 3 декабря, начало - в 13 часов.

Занятия проведут профориентолог Катерина Семенова, психолог Миля Ибрагимова и тренер по голосу, речи и публичным выступлениям Оксана Разыграева.

Принять участие можно офлайн (количество мест ограничено) и онлайн, регистрация здесь. Ссылка на онлайн-трансляцию придет на почту накануне мероприятия.

Во время закрытия практикума организаторы разыграют призы и подарки от спонсоров.