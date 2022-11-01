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Строительная фирма оставила тюменку без денег и без дома

Происшествия, 11:00 25 ноября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

8 млн 700 тыс. рублей заплатит общество с ограниченной ответственностью "МФ Строй", сорвавшее сроки строительства частного жилого дома в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в мае 2021 года между истцом и фирмой был заключен договор на строительство жилого дома площадью 128 кв. м. Заказчица перечислила "МФ Строй" 2 млн 650 тыс. рублей, однако строительство фирма так и не начала.

Только к августу 2021 года сделали свайный фундамент, закопали септик и пробурили скважину. Рабочие завезли на участок сип-панели и уехали. Заказчице сообщили, что вскоре установят вагончик для строителей, но, вернувшись из отпуска, она узнала, что "МФ Строй" больше не существует.

В одностороннем порядке женщина отказалась от исполнения договора и потребовала возврата денег. Калининский районный суд взыскал с фирмы в пользу истца 2 млн 650 тыс. рублей, а также неустойку в 2 млн 650 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в 500 тыс. рублей, штраф в 2 млн 900 тыс. рублей и госпошлину в 35 тыс. рублей.

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