В Тюмени на пермяковском мосту Снег нарисует "Ледяные опоры"

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Мост по ул. Пермякова станет новым объектом для уличного искусства. В декабре на нем от тюменского художника Андрея Снега появится рисунок "Ледяные опоры".

Это новая работа проекта паблик-арта "Морфология улиц", который в 2022 впервые продлился и на зимний сезон, сообщает Контора пароходства.

Как пояснила руководитель "Морфологии улиц" и Конторы пароходства Юлия Саначина, русская, а особенно сибирская идентичность, ассоциируется с заснеженным пейзажем, холодом, паром изо рта. А еще — с суровым сибирским характером. В 2018 году тюменская студия "Лайтшоп" разработала слоган для туристического бренда Тюменской области — "Холодные снаружи, горячие внутри". Он символизирует сибирский характер, кажущийся суровым, при этом гостеприимный и дружественный дух местных жителей. Художник считает, что на образе зимы держится очень многое в национальной культуре, и хочет подчеркнуть это в своей работе.

"Задача для нас в этой работе — помнить про наш сибирский стержень, но как можно чаще показывать его суть", — подчеркнула Юлия Саначина.

Андрей Снег и раньше участвовал в проекте паблик-арта "Морфология улиц". В 2021 он создал работу "Долбежка" на Мельникайте, 72, корп. 2, а летом 2022 на Холодильной, 65 появился его рисунок "ДТП — добро, тепло, поддержка" площадью 4 х 12 метров.

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Куратором работы "Ледяные опоры" на мосту по ул. Пермякова стала Юлия Саначина. При реализации проекта будут соблюдены правила дорожного движения.