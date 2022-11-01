Тюменские подростки предпочитают проводить время в театре

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Около 300 подростков Тюмени стали участниками проекта театрального центра "РяДом" - "Я в моменте, я в потоке, я в ресурсе". С октября наставники проводят с ребятами занятия по актерскому мастерству, читают лекции, организуют практики.

"Когда открывали театральный центр "РяДом" думали, как помимо тех подростков, которые к нам ходят, привлечь еще и ребят, которые проводят свободное время в торговых центрах или в точках общепита. И решили, что для них нужно делать открытые мероприятия. И вот мы с октября начали. У нас есть разные форматы: музыкально-литературные квартирники, форум-театр, актерские тренинги", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта, руководитель театрального центра Светлана Ханжина.

Подростки совершенно бесплатно три среды в месяц могут посещать театр. Проект поддержали департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области и МТЦ "Космос".

Учащийся школы №7 Тюмени Игорь Хохлов признателен своей матери за то, что она когда-то купила ему билет в "РяДом". Во время форум-театра, 23 ноября, он даже успел принять участие в инсценировке. Предложил вариант по Дейлу Карнеги в разрешении непростой ситуации, в которой оказалась главная героиня спектакля.

"Я сам по себе забитый человек, у меня нет друзей, а я хочу общения, внимания, новых ощущений, знакомств. Мне нравится психология, я люблю вживаться в роли. И в будущем хочу стать или психологом, или актером", - говорит Игорь.

Финансирование этого проекта, который помогает подросткам раскрыться как личность, заложено до декабря, говорит Светлана Ханжина. Но есть надежда на то, что по итогам участия в конкурсе Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив они получат грант.

"И если удастся привлечь средства, то проект будет действовать еще полтора года", - сказала руководитель театра "РяДом".

Анжела Лебедева