В Тюмени демонтировали 180 дорожных указателей в ноябре

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

180 дорожных указателей демонтировали на улицах Тюмени в ноябре. Один из последних, на ул. Осипенко, убрали из-за того, что он слишком близко находился к бортовому камню, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Градовский отметил, что при проезде негабаритной большегрузной техники была вероятность зацепить этот указатель, который в свою очередь мог потащить за собой опору стационарного освещения, создав аварийную ситуацию.

В Тюмени более 50 тыс. правильных дорожных знаков, все они находятся на обслуживании подрядных организаций, занимающихся содержанием улично-дорожной сети: их ремонтируют, моют, в случае необходимости заменяют на новые.