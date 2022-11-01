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В Тюмени демонтировали 180 дорожных указателей в ноябре

Общество, 15:52 25 ноября 2022

vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

180 дорожных указателей демонтировали на улицах Тюмени в ноябре. Один из последних, на ул. Осипенко, убрали из-за того, что он слишком близко находился к бортовому камню, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Градовский отметил, что при проезде негабаритной большегрузной техники была вероятность зацепить этот указатель, который в свою очередь мог потащить за собой опору стационарного освещения, создав аварийную ситуацию.

В Тюмени более 50 тыс. правильных дорожных знаков, все они находятся на обслуживании подрядных организаций, занимающихся содержанием улично-дорожной сети: их ремонтируют, моют, в случае необходимости заменяют на новые.

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# дорожные знаки

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