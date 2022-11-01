На ледовую переправу в Увате пускают автомобили до трех тонн

| Фото: администрации Уватского района | Фото: администрации Уватского района

Ледовую переправу для легковых автомобилей массой до трех тонн открыли 25 ноября. Кстати, в 2021 году переправу на реке запустили 3 декабря.

По информации муниципалитета, для движения доступны две полосы: 700 в длину и 25 метров в ширину. Расстояние между полосами - 75 метров. Для пешеходов обустроена отдельная семиметровая дорожка шириной, огороженная светоотражающими вехами. На переправе установили пункты обогрева, есть инвентарь для помощи утопающему.

По словам мастера Уватского участка ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Алексея Слинкина, толщина льда на переправе составляет от 29 до 50 сантиметров. Работы по наращиванию пропускной способности переправы продолжатся, пока ее грузоподъемность не составит 40 тонн.