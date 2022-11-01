Тюменец за избиение знакомого до смерти получил 10 лет тюрьмы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Тюменской области в ходе пьяной ссоры трижды ударил знакомого в живот рукой и один раз – ногой. Через два дня пострадавший скончался. Задержанный вину не признал, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Он пояснил, что удары потерпевшему не наносил, а очевидцы его оговаривают. Вместе с тем на основе анализа исследованных доказательств суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления", - сказали в суде.

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление в отношении брата потерпевшего. Освободился из мест лишения свободы в 2021 году.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. И удовлетворил иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда - 1 млн рублей.