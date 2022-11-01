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В Тюменском районе 130 таунхаусов и 20 многоквартирников построят при поддержке ДОМ.РФ

Экономика, 08:41 28 ноября 2022

ИА "Тюменская линия"

Кредитную линию на 15,3 млрд рублей открыл девелоперу "ЭКО-город" банк ДОМ.РФ. Компания построит 290 тыс. кв. м жилья в с. Ембаево Тюменского района.

По информации ДОМ.РФ, средства пойдут на строительство жилого комплекса "Ритмы" на 130 таунхаусов, 90 индивидуальных жилых и 20 многоквартирных домов. По проекту предусмотрено восемь этапов строительства. Дома первой очереди были введены в III квартале 2022 года, полностью завершить проект планируется в III квартале 2031 года.

Благодаря реализации нового проекта в Тюменской области более 6,7 тыс. жителей смогут улучшить жилищные условия.

По данным портала наш.дом.рф на 25 ноября, в Тюменской области возводится около 2,8 млн кв. м жилья, из них почти 95% — с использованием счетов эскроу.

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# строительство жилья

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