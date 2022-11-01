РТРС представил первую HbbTV/OTT-платформу для региональных ТВ-вещателей

| Фото: РТРС | Фото: РТРС

Региональные ТВ-вещатели получат возможность не только сохранить, но и увеличить аудиторию в условиях бурного роста интернет-сервисов. В этом им поможет гибридная, первая в своем роде, HbbTV/OTT-платформа, разработанная РТРС и представленная на международной выставке профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет-вещания и кинопроизводства "NATEXPO 2022", прошедшей в Москве.

Платформа будет доступна владельцам телевизоров с поддержкой стандарта HbbTV и с подключением к интернету. Для входа в платформу телезрителю нужно выбрать в перечне телеканалов 999-й сервисный канал. При нажатии на него открывается меню с разделами "Местное ТВ", "Радио", "Видео", "Телепрограмма", "Напоминания". Меню будет формироваться в каждом регионе отдельно.

Пилотным регионом, по словам первого заместителя генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Александра Золотова, станет Свердловская область. В дальнейшем к проекту смогут присоединиться и другие субъекты Российской Федерации.

"В разделе "Местное ТВ" телезрители увидят телеканалы своего региона, в том числе муниципальные, - сообщил он. - Это позволит региональным вещателям сохранить и даже увеличить аудиторию в условиях бурного роста интернет-сервисов".

В разделе "Видео" будет сформирована библиотека программ местных телестудий. Эти программы можно будет просматривать в режиме "видео по запросу" (video on demand) с функциями паузы и перемотки.

Телезрителям не потребуется скачивать дополнительное приложение для просмотра контента платформы на HbbTV-совместимом телевизоре. Скачивание приложения через онлайн-магазины понадобится только для входа в платформу со смартфонов, планшетов и smart-телевизоров без поддержки стандарта HbbTV.

Дополнительно стенд рассказал об онлайн-платформе РТРС для врезки локальной информации в радиоэфир. Платформа дает возможность наполнить эфир рекламными и информационными аудиоматериалами, которые интересуют жителей того или иного населенного пункта. Предложенное предприятием техническое решение позволит доставлять сообщения целевым аудиториям малых городов и поможет радиостанциям расширять вещание за пределами мегаполисов. РТРС тестирует платформу в Новосибирской области.

Крупнейшая в мире цифровая телесеть РТРС включает более 5 тыс. передающих станций с телебашнями и охватывает 98,4 % жителей страны цифровым эфирным телерадиовещанием.