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Мастер-классы по созданию рисунка с клише проходят в тобольском музее печати

Общество, 09:35 26 ноября 2022

группа "Музей печати I Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Музей печати I Тобольск" ВКонтакте

Коллекция музея печати в Тобольске пополнилась новыми клише. С них можно делать оттиски на модели печатного станка Гутенберга. Выполнили их студенты второго курса специальности "Дизайн" Тобольского многопрофильного техникума.

"У нас проходят не только экскурсии, но и мастер-классы. Не каждый посетитель музея может самостоятельно вырезать картинку, но отпечатать рисунок с клише — это задача любому по плечу. Жители и гости города, которые захотят примерить на себя роль печатника, смогут выбрать понравившийся сюжет", — комментируют в музее.

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# музей , печать

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