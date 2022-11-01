Незрячих тюменцев обучают компьютерной грамотности в центре "Пышма"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компьютерной грамотности обучаются незрячие тюменцы в реабилитационном центре "Пышма". Возраст обучающихся разный — от самых маленьких до пенсионеров.

Все компьютеры снабжены специальными программами Jaws, на телефонах — программой TalkBack c голосовыми помощниками. Компьютерная грамотность помогает социализироваться, пользоваться соцсетями.

Как отмечает тифлопедагог центра "Пышма" Анатолий Киселёв, Брайль в классическом виде книг уходит на второй план. Всё переходит в электронный формат. Современная азбука имеет вид клавиатуры, которую можно подключать к компьютеру и печатать на экране.

Дети и подростки также изучают компьютерную грамотность. В игровой форме через технологии учатся вниманию, адаптировать свой слух. Впоследствии они могут пользоваться интернетом, социальными сетями, почтой, пишет "АиФ-Тюмень".