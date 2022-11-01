Тюменцам объяснили, куда обращаться в случае холода в квартире

| Фото: ustekchel.ru | Фото: ustekchel.ru

Температура воздуха в жилых помещениях не должна быть ниже +18 (+20) градусов, угловые комнаты должны отапливаться до +20 (+22) градусов в зависимости от района проживания. Об этом рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора изданию "Тюменская область сегодня".

"Если же комнатный термометр этим показателям не соответствует, вы имеете право обратиться с претензией в ответственную организацию. В первую очередь, в вашу управляющую компанию или ТСЖ", - добавили в ведомстве.

В некоторых домах договоры подписываются напрямую с поставщиками услуг. В такой ситуации разбираться с проблемой нужно самостоятельно: составить письменную претензию в двух экземплярах, один из которых вручить исполнителю, а на другом проследить о получении отметки о принятии. При этом на ней должна быть фамилия, штамп организации, дата и время приема. В случае, если претензию не принимают, нужно отправить ее по почте с уведомлением о вручении.

Жалобы по телефону должны быть зарегистрированы в журнале учета. Также важно выяснить, кто именно принял звонок. Если проблема не будет решена, все эти сведения помогут доказать факт и время обращения к ответственным коммунальщикам.

В претензии нужно указать, что температура в квартире ниже нормативной, поэтому требуется проведение замеров. После обращения в квартиру должен прийти представитель УК и составить акт о качестве оказываемых коммунальных услуг. Если возникнут разногласия, проверку проведут повторно, но уже с участием представителя жилищной инспекции. Также есть право пригласить независимого эксперта.

После проверки в двух экземплярах составляется акт, подписываемый хозяином квартиры и стороной комиссии. Этот акт необходим для перерасчета платы за некачественную услугу отопления.

Если вам не ответили или не приняли меры. Обращайтесь в государственную жилищную инспекцию по мету жительства – обращение можно составить на сайте ведомства. Или в суд, который поможет возместить убытки, если, например, из-за плохого качества отопления пришлось обогревать комнату электрическими приборами, что привело к дополнительным тратам на электроэнергию.