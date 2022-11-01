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Водителя, съехавшего в кювет на трассе, спасли тюменские сотрудники МЧС

Происшествия, 14:10 27 ноября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Водителю автомобиля, который не справился с управлением и оказался в кювете, помогли сотрудники пожарно-спасательной части №138 в Нижнетавдинском районе 26 ноября.

Как сообщает региональное управление МЧС России, вытащили транспортное средство обратно на дорогу специалист по охране части в пос. Тукман Максим Рыков и его коллеги. Мужчину пустили погреться в служебный автомобиль, а саму машину помогли завести.

Местный житель поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную помощь на дороге.

Сотрудники подразделений МЧС России по Тюменской области напоминают, что на автотрассах региона работают передвижные пункты обогрева и оказания помощи водителям и пассажирам. Сообщить о происшествиях можно по телефонам 112 и 101.

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# аномальные морозы , МЧС России по Тюменской области

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