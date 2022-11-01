Тюменский школьник Артуш Хачатрян завоевал золотую медаль на Открытой Белорусской олимпиаде по физике

| Фото: Министерство просвещения России | Фото: Министерство просвещения России

Ученик Физико-математической школы Тюмени Артуш Хачатрян завоевал золотую медаль на Открытой Белорусской олимпиаде по физике, которая завершилась в Минске 23 ноября. Школьник выступал в младшей лиге, сообщает Министерство просвещения России.

Олимпиада проходила в двух возрастных категориях – от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет. Учащиеся из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Сирии, Таджикистана, Турции и Узбекистана продемонстрировали навыки решения теоретических и практических задач по физике.

Российская команда завоевала 10 медалей – шесть золотых и четыре серебряных. Список победителей опубликован на сайте.