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Жителей Тюменской области ожидает еще более морозная погода на этой неделе

Общество, 09:19 28 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ещё более морозная погода ждет жителей Тюменской области на этой неделе.

В условиях небольшой облачности под утро столбики термометров будут опускаться ниже −20°, а дневной прогрев ограничится только −12…−17˚, сообщает Фобос.

Сегодня днем ожидается ясная погода, -19..21°, ветер слабый. Давление очень высокое. Ближайшей ночью - ясная погода, температура -20..22°.

29 ноября, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность; ночью -20..22°, днем -16..18°, ветер южный, умеренный.

Во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью -20..22°, днем -16..18°, ветер южный, умеренный.

В среду, 30 ноября, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, ночью и днем -15..17°, ветер восточный, умеренный. 1 декабря - ночью и днем -19..21°, ветер слабый.

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