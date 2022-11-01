Жителей Тюменской области ожидает еще более морозная погода на этой неделе
Ещё более морозная погода ждет жителей Тюменской области на этой неделе.
В условиях небольшой облачности под утро столбики термометров будут опускаться ниже −20°, а дневной прогрев ограничится только −12…−17˚, сообщает Фобос.
Сегодня днем ожидается ясная погода, -19..21°, ветер слабый. Давление очень высокое. Ближайшей ночью - ясная погода, температура -20..22°.
29 ноября, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность; ночью -20..22°, днем -16..18°, ветер южный, умеренный.
Во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью -20..22°, днем -16..18°, ветер южный, умеренный.
В среду, 30 ноября, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, ночью и днем -15..17°, ветер восточный, умеренный. 1 декабря - ночью и днем -19..21°, ветер слабый.