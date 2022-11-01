Жителей Тюменской области ожидает еще более морозная погода на этой неделе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ещё более морозная погода ждет жителей Тюменской области на этой неделе.

В условиях небольшой облачности под утро столбики термометров будут опускаться ниже −20°, а дневной прогрев ограничится только −12…−17˚, сообщает Фобос.

Сегодня днем ожидается ясная погода, -19..21°, ветер слабый. Давление очень высокое. Ближайшей ночью - ясная погода, температура -20..22°.

29 ноября, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность; ночью -20..22°, днем -16..18°, ветер южный, умеренный.

Во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью -20..22°, днем -16..18°, ветер южный, умеренный.

В среду, 30 ноября, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, ночью и днем -15..17°, ветер восточный, умеренный. 1 декабря - ночью и днем -19..21°, ветер слабый.