В Тюмени женщину обязали отработать 120 часов за ложный донос

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени 1985 г. р. признана виновной в совершении заведомо ложного доноса о совершении преступления. Она таким образом пыталась вернуть деньги, которые дала потерпевшему в долг, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

6 апреля 2022 года женщина в отделе полиции в ходе ссоры с потерпевшим сообщила следователю заведомо ложную информацию о совершенной в отношении нее краже денег. В судебном заседании она пояснила, что заведомо ложный донос совершила, чтобы с помощью правоохранительных органов вернуть деньги, которые дала мужчине в долг.

"Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность и личность подсудимой, ей назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ", - решил судья.