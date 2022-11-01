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В Тюмени поздравили жен раненых и мобилизованных с Днем матери

Общество, 11:23 28 ноября 2022

ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия" | Фото: ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия"

Жен раненых и мобилизованных тюменцев, участвующих в СВО, поздравили с Днем матери, вручили подарки и обсудили все интересующие вопросы на площадке объединенного штаба помощи семьям мобилизованных в Тюмени, сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Муж тюменки Антонины с 2014 года занимался оказанием гуманитарной помощи Донбассу, а когда началась специальная военная операция, он ушел добровольцем. "Муж не мог оставаться в стороне, принял важное решение, и я его поддержала, - рассказала женщина.

Супруг был ранен, лечился в военном госпитале им. Бурденко, а после этого вернулся домой и проходит реабилитацию, добавила Антонина.

По словам секретаря отделения Андрея Артюхова, сейчас одна из важнейших задач "Единой России" — работа с семьями раненых и мобилизованных, помощь по самым разным направлениям.

"Мы предлагаем им поддержку в бытовых вопросах, например, наши волонтеры могут встретить ребенка из школы, сопроводить на занятия в кружок. Также предложили мамам возможность бесплатного посещения с детьми спектаклей и цирковых представлений. На встрече опытный юрист проконсультировал мам по мерам соцподдержки", - отметил Артюхов.

Подобные встречи будут проходить и в дальнейшем. Руководитель регисполкома партии Ольга Швецова рассказала, что "Единая Россия" позаботится, чтобы у детей мобилизованных тюменцев был настоящий праздник с елкой, Дедом Морозом и подарками: "Кроме того, стартовала Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний", в рамках которой мы будем исполнять мечты этих ребят".

Депутат напомнила, что в Тюменской области проходит акция "100 миллионов для Победы". Ее цель - собрать средства на приобретение дополнительного спецоборудования для военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО. Собрано почти 35 млн рублей. Свой вклад внесли более 260 компаний и около 3 тыс. 250 человек.

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# Андрей Артюхов , военнослужащие , День матери , Донбасс , мобилизация , Ольга Швецова

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