Более 30 команд станут участниками открытого кубка КВН "Юмор на Туре" в Тюмени

| Фото: Юмор на Туре | Студенческая лига КВН ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Юмор на Туре | Студенческая лига КВН ТюмГУ во ВКонтакте

Более 30 команд станут участниками открытого кубка КВН "Юмор на Туре", который пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 5 декабря. Сборные будут бороться за призовой фонд в 210 тыс. рублей, сообщает студенческая лига КВН ТюмГУ.

Участники приедут из Заводоуковска, Тобольска, Ишима, Тюмени, Кургана, Новосибирска, Самары, Красноярска, Магнитогорска, Омска и Москвы. Они посоревнуются в юморе в четырех блоках: учебно-научные школы ТюмГУ Diскилс, Школа юмора ТюмГУ, студенческие команды КВН и официальная лига международного союза КВН.

Победителям вручат дипломы и денежные призы. Также жюри наградят участников в номинациях "Л­учшая мужская роль", "Лучшая женская роль" и "Лучшая шутка".

Ведущим станет финалист Высшей лиги КВН, участник шоу "Comedy Баттл" на ТНТ Александр Бурдашев.

"Юмор на Туре" состоится 5 декабря в 19 часов. Билеты можно приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.