Зеркало Колмогоровых, шкаф из морских водорослей, пес-чернильница: где посмотреть предметы из тюменских домов начала XX века

Экскурсовод Ольга Лукошкова | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Экскурсовод Ольга Лукошкова | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как были обставлены дома тюменских купцов и мещан в конце XIX — начале XX века, рассказывает экспозиция в Музее старинной мебели на фабрике "Заречье". Предметы интерьера прошлых эпох не спрятаны за стеклом — их можно потрогать. Посетители могут посидеть за столиком из фотомастерской начала XX века или присесть на венский стул с более чем вековой историей. Наиболее ценные экспонаты корреспонденту ИА "Тюменская линия" показала экскурсовод Ольга Лукошкова.

Старинную мебель для экспозиции собрал генеральный директор фабрики "Заречье" Сергей Киверин. Выставочное пространство одной из комнат музея поделено на несколько зон: прихожая, будуар, кабинет в восточном стиле, гостиная.

Особо ценный экспонат музейной прихожей — большое зеркало, украшенное объемной резьбой. Оно стояло в особняке тюменского купца 1-й гильдии, потомственного почетного гражданина Тюмени, кожевенного короля Филимона Колмогорова. Его дом находился в заречной части города, сейчас там располагается центр татарской культуры. По словам Ольги Лукошковой, зеркальное полотно никогда не меняли. Когда вглядываешься в свое отражение, можно быть уверенным, что в это же зеркало смотрелись известные тюменцы.

Зеркало из дома семьи Колмогоровых | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Зеркало из дома семьи Колмогоровых | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среди других атрибутов прихожей прошлого столетия — шкаф конца XIX века, который принадлежал приказчику купца Андрея Текутьева из Тобольска Петру Старикову, сундуки начала XX века, старинный чемодан из собрания семьи тюменского мещанина Данилова, стол для визитных карточек. Оставлять визитки в тюменских домах стало модно во второй половине XIX века — так хозяева узнавал, кто приходил, получали поздравления с праздниками.

Старинный стол для визитных карточек | Фото: ИА "Тюменская линия" Старинный стол для визитных карточек | Фото: ИА "Тюменская линия"

Немало вещей в комнате принадлежали женщине, чей портрет стоит на одном из комодов-бюро.

Аграфена Вановская | Фото: ИА "Тюменская линия" Аграфена Вановская | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Это Аграфена Вановская. Она была меньшевичкой, в начале XX века сослана в Сибирь. Ее супруг — Виктор Вановский, его сослали как организатора первого съезда РСДРП. Аграфена Семёновна была очень умной женщиной, знала несколько языков, собрала большую библиотеку. Очень красивая, высокая статная", — рассказала Ольга Лукошкова.

В музее среди вещей Аграфены Вановской — кресло-качалка, статуэтки, книги с пометками, сделанными владелицей. Среди изданий — роман Достоевского "Бесы", на одной из страниц подчеркнуто: "Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла".

Некоторые предметы музею передала известная тюменская травница Лидия Сурина. Их ей подарила сама Аграфена Семёновна, с которой она дружила.

В музее можно сфотографироваться за столиком, за которым делал портреты тюменцев в своем фотоателье Тарас Огибенин в начале прошлого столетия.

Столик из фотоателье Тараса Огибенина | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Столик из фотоателье Тараса Огибенина | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На другом столе можно рассмотреть и потрогать предметы, которые изготавливались на тюменском чугунолитейном заводе, который основал Николай Машаров. "Там делали не только бытовые приборы, но и милые вещи. Вот, например, чернильница в виде собаки", — пояснила Ольга Лукошкова.

Тюменские купцы часто торговали с Востоком, оттуда они привозили некоторые вещи. В кабинете в восточном стиле можно увидеть курительный столик начала XX века, старинную ширму из спрессованной травы, этажерку из бамбука, китайский шкаф, сделанный из морских водорослей. Посетители музея могут рассмотреть материал, из которого шкаф изготовлен, протершиеся фрагменты на нем намеренно оставили на виду при реставрации.

"Этот шкаф отдал Сергею Киверину знакомый, сказал, что у него в сарае стоит какой-то шкаф и тот может его забрать", — отметила экскурсовод.

В гостиной-буфете представлены посудный шкаф начала XX века, принадлежавший семье Огибениных, самоварный столик XIX века семьи Вановских, ломберный столик — для игры в карты, кресло и софа, стоявшие в доме тюменского купца Антона Колокольникова и другие предметы.

Записаться на экскурсию по музею можно у Ольги Лукошковой по номеру телефона: 8-909-1825602.

Влада Нерадовская