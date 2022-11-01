Тюменец отравился продуктами горения во время пожара на ул. Тульской

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель многоквартирного дома № 6а по ул. Тульской в Тюмени поступил в Областную клиническую больницу № 2 с отравлением продуктами горения. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

"Вызов на место происшествия поступил 28 ноября в 0 часов 24 минуты, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 0 часов 32 минуты. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Мужчина переведён в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая помощь", - рассказали в ведомстве.

Три звена газодымозащитной службы, пять единиц техники и 17 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области работали на ликвидации возгорания в одной из квартир дома. Во время тушения были эвакуированы 15 жильцов.

Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Анжела Лебедева