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Круглосуточную ледовую площадку откроют в Тюмени в жилом районе Матмасы

Общество, 19:21 28 ноября 2022

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Большую бесплатную круглосуточную ледовую площадку создают в Тюмени в жилом районе Матмасы, сообщает администрация города.

Площадку к зиме готовят строительные компании "Улей Девелопмент" и "Создатели". Лед залит, идет подготовка к установке освещения, а затем, чтобы поддерживать лед в рабочем состоянии, по мере необходимости здесь будут проводить подливку.

Управа Ленинского административного округа установит хоккейные ворота, скамейки и обещает всю зиму содержать каток, периодически очищая площадь 800 кв. метров от снега.

Торжественное открытие катка состоится на следующей неделе.

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