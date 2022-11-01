Круглосуточную ледовую площадку откроют в Тюмени в жилом районе Матмасы
| Фото: www.tyumen-city.ru
Большую бесплатную круглосуточную ледовую площадку создают в Тюмени в жилом районе Матмасы, сообщает администрация города.
Площадку к зиме готовят строительные компании "Улей Девелопмент" и "Создатели". Лед залит, идет подготовка к установке освещения, а затем, чтобы поддерживать лед в рабочем состоянии, по мере необходимости здесь будут проводить подливку.
Управа Ленинского административного округа установит хоккейные ворота, скамейки и обещает всю зиму содержать каток, периодически очищая площадь 800 кв. метров от снега.
Торжественное открытие катка состоится на следующей неделе.