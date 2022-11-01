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Аграрии Тюменской области установили рекорд по урожайности овощей в 2022 году

Общество, 11:21 29 ноября 2022

агрофирма "КРиММ" | Фото: агрофирма "КРиММ"

Рекорд по урожайности овощей установили аграрии Тюменской области в 2022 году. С полей региона собрали 522 центнера с га, сообщает региональный департамент АПК.

Картофеля собрали 233,3 тыс. тонн, капусты - 24,39 тыс. тонн, моркови - 20,06 тыс. тонн, свеклы - 10,78 тыс. тонн, лука - 0,02 тыс. тонн, прочих овощей - 0,33 тыс. тонн.

Напомним, что 2 декабря наградят победителей в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса.

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# аграрии , АПК , овощи

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