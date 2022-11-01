В Тюменской области на 13,2 % выросло производство мяса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

141,8 тыс. тон мяса произведено в Тюменской области в 2022 году. Это на 13,2 % больше, чем в этом же периоде 2021 года, сообщает региональный департамент АПК.

Надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях без СМП за 9 месяцев увеличился на 3,1 % и составил 6 тыс. 324 кг.

Отметим, что 2 декабря пройдет церемония награждения победителей в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса среди организаций. Лучших назовут среди свиноводческой, птицеводческой, мясной и молочной специализации, а также операторов машинного доения, по уходу за молочным стадом, операторов на выращивании и откорме молодняка КРС и операторов свиноводческих комплексов.