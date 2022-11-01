Уникальную ОКОнную выставку под открытым небом откроют в Ишимском районе в первый день зимы

| Фото: предоставлены Светланой Щукиной | Фото: предоставлены Светланой Щукиной

Более 2 тыс. фотографий наличников сделала команда грантового проекта "ФотоОКО" Ишимского района с начала 2022 года. За это время состоялись 15 экспедиций, были приведены в порядок 200 окон с наличниками в сельских поселениях района, а сам проект стал по-настоящему народным. Его финалом станет открытие экспозиционной стены "Это наша история" у Дворца культуры Ишимского района 1 декабря.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила автор инициативы директор Ишимского РДК Светлана Щукина.

Сейчас на площади у Дворца культуры кипит работа по установке экспозиционной стены, стилизованной под стену деревенской избы. На ней разместят три старинных наличника, которым более 100 лет. Один из с. Тоболово, рубленый топором, как более крепкий, станет фотозоной для жителей района и города. Два же других наличника, хрупкие, с ажурной резьбой, представят красоту деревянного зодчества других поселений Ишимского района. Также на стене разместят выборку самых интересных фотографий, сделанных за время проекта.

| Фото: предоставлены Светланой Щукиной | Фото: предоставлены Светланой Щукиной

Шесть других наличников, подаренных и найденных во время экспедиций, станут оформлением сцены, на которой после открытия уличной экспозиции команда проекта представит итоговую презентацию. Еще три наличника пополнят коллекцию Ишимского РДК весной, именно тогда хозяева собираются снять их с окон своих домов и подарить проекту "ФотоОКО".

"Проект имеет колоссальный успех, высшая оценка для меня – это то, что сами люди стали называть его народным. Жители Ишима и Приишимья, других районов юга Тюменской области, живо откликнулись и поддержали "ФотоОКО". Благодаря возможности снимать с телефона мы значительно расширили диапазон участников – это и пенсионеры, и школьники, и все люди, которые не могут остаться равнодушными к истории и красоте родного края", - подчеркнула Светлана.

География проекта расширялась по мере нарастания его популярности, добавила она. Люди писали, звонили, просили съездить в ту или иную деревню, село, районный центр. Сфотографировать дома, окна и наличники на своей малой родине.

За время реализации проекта отфотографированы Заводоуковск, Тюмень, Бердюжский, Викуловский, Абатский районы. Полностью Ишимский район. Светлана Щукина надеется, что к инициативе подключатся творческие коллективы других муниципалитетов, потому что, по ее наблюдениям из экспедиций, некоторые территории развиваются быстрее остальных, во многих уже не осталось аутентичных деревянных изб и украшающих окна наличников. Стоят безликие дома под сайдингом. А в некоторых поселениях уже нет даже тех наличников, которые команда фотографировала в начале года.

"Красота настоящей деревенской архитектуры уходит в прошлое, нужно успевать запечатлеть то, что осталось и исчезает прямо сейчас", - уверена автор инициативы.

Кстати, проект был запущен в начале 2022 года, на тот момент Светлана не рассматривала его как конкурсный. Было много сомневающихся, которые отговаривали от затеи фотографировать старье, а тем более тащить его на всеобщее обозрение. За поддержкой Щукина обратилась к главе Ишимского района Сергею Ломовцеву, который поддержал идею и оказал финансовую поддержку.

Первым мероприятием проекта стал экспресс-челлендж #ОкнаУборка. В нем приняли участие 500 добровольцев из 50 волонтерских отрядов Ишимского района, которые привели в порядок 200 окон с наличниками в домах, где проживают ветераны и пенсионеры. Ребята убрали старую краску со ставень и наличников, покрасили их и вымыли окна.

Тогда же директор РДК направила заявку на участие в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2022 года, но проект не вошел в число победителей. Это объяснили тем, что краеведением должны заниматься музеи, а не дома культуры. Светлана Щукина не сдалась, подала заявку на второй конкурс, в обосновании указала, что в Ишимском районе нет своего музея, а его функции выполняет именно РДК. Ее услышали, в июне проект победил, финансовая поддержка в размере более 407 тыс. рублей помогла сделать его более масштабным.

Проект продолжил фестиваль "Сибирское окошко". Его участниками стали 115 человек: местные поэты, стихи которых прозвучат со сцены 1 декабря, и четыре местных художника, а также любителей фотографии, которые отправили на конкурс снимки наличников со своих территорий. По словам Светланы, именно последние внесли огромный вклад в развитие проекта, стали своеобразным навигатором, потому что благодаря их фотографиям была построена будущая дорожная карта экспедиций проекта.

"Мы провели более 15 экспедиций в сельские поселения Ишимского района. А также, заинтересовавшись наличниками Сорокинского района, посетили и отфотографировали села Большое Сорокино и Пинигино. Потом съездили в Абатский район. Теперь имеем возможность сравнить уникальную деревянную резьбу, ее орнамент и рисунок мастеров родного района и соседних территорий", - пояснила руководитель.

В рамках проекта для жителей Ишимского района провели четыре мастер-класса: два по деревянной резьбе и два по основам фотографирования.

На первых двух действующий мастер-резчик Александр Чекунов, активный участник проекта, рассказал, что такое резьба, как ее делать, какие инструменты использовать, что такое лекало. И показал, как можно и нужно делать деревянные кружева.

| Фото: предоставлены Светланой Щукиной | Фото: предоставлены Светланой Щукиной

На остальных мастер-классах участникам дали основы композиции фотографии и рассказали о культуре подачи фото. После чего ребята представляли выставку "Сибирское окошко" на школьных и приклубных площадках сельских территорий, а также фотографировали в общую копилку наличники, которые их заинтересовали.

Эти дети тоже сыграли важную роль в построении маршрутов экспедиций. С подачи ребят команда "ФотоОКО" выехала в три сельских поселения, откуда ребята привезли снимки самых интересных наличников.

По словам Светланы Щукиной, с завершением грантового проекта не закончится работа по сохранению исторического наследия.

Автор собирается перевести фотоколлекцию деревянного зодчества Ишимского района и других муниципальных образований в электронный формат, к которому через интернет будет свободный доступ у школьников, музейщиков и жителей Тюменской области, интересующихся краеведением. Она надеется, что сам проект со временем станет областным, а ее коллеги или инициативные группы успеют сохранить историю и красоту прошлого, донести хотя бы на фотографиях память традиционного декора русской избы до будущих поколений.

Сейчас для выхода на российский уровень Светлана Щукина при поддержке профильного департамента регистрирует проект на платформе Смартека – сервису по поиску лучших практик для лидеров изменений: глав регионов, их управленческих команд и всех неравнодушных людей. В случае необходимости команда сможет оказать методическую, консультативную и информационную помощь.

Инна Кондрашкина