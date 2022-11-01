Роль молодежи в современной России обсудят на форуме "МОСТ" в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Открытый городской форум молодежи "МОСТ" пройдет в Тюмени, на площадках мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23А), 30 ноября. "Кто же мы такие…" - так звучит его тема в этом году. Об этом сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Программа форума начнется в 13 часов с торжественного открытия и пленарной сессии. В 14 часов 30 минут стартует работа тематических площадок. На них прозвучат темы о роли молодежи в становлении государственности в России, защите традиционных национальных и семейных ценностей, о развитии дружеских отношений между народами и другие.

Еще одной площадкой форума станет шатер на площади у "Конторы пароходства", который будет работать 30 ноября и 1 декабря с 13 до 17 часов. На протяжении двух дней здесь состоятся мастер-классы от специалистов и воспитанников учреждений сферы молодежной политики. Также здесь организуют пункт сбора теплых вещей и предметов первой необходимости для военнослужащих в зоне специальной военной операции и для семей, вынужденно покинувших Херсонскую, Запорожскую области и территории ДНР, ЛНР в рамках благотворительной добровольческой акции "Поделись теплом".

Ознакомиться с программой форума можно здесь: vk.cc/cj9cwd.