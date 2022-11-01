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11 участников судейского сообщества Тюменской области представляют регион на Х Всероссийском съезде судей

Общество, 15:40 29 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

11 участников судейского сообщества Тюменской области - председатели судов, заслуженные юристы и судьи - представляют регион на Х Всероссийском съезде судей в Государственном Кремлевском дворце в Москве 29 ноября.

Всего в нем участвуют 827 делегатов со всей России. Каждый регион приехал на форум со своей программой, предложениями по изменению действующего законодательства, совершенствованию деятельности судебной системы.

Продлится съезд до 1 декабря. Итогом станет принятие постановлений, которые определят развитие судебной системы на ближайшие 4 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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