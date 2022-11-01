Тюменские пожарные рассказали об историях спасения домашних животных
Истории спасения домашних животных из задымленных квартир многоэтажных домов вспомнили тюменские огнеборцы во Всемирный день домашних животных, который отмечается 30 ноября.
Старший пожарный спасательной части № 40 Тюмени Павел Чевтайкин рассказал, как во время ликвидации пожара на ул. проезд Шаимский вместе с медиками скорой помощи реанимировал кошку, которая впала в кому, надышавшись дымом.
"В тот вечер на пожаре в трехкомнатной квартире были спасены двое мужчин, которых мы передали медикам. Но всегда требуется дополнительно осмотреть комнаты, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших. Я увидел лежащую под столом кошку. Она не шевелилась, но еще дышала. Я не смог уйти, не взяв ее с собой", - говорит он.
Позже в карете скорой медицинской помощи очутился еще один питомец погорельцев — кот Степан. Он тоже успел надышаться дымом и пришел в себя только после того, как на него надели специальную кислородную маску.
Помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 15 Тюмени Евгений Полунин стал спасителем для молодого безымянного кота. Жители пятиэтажки на ул. Текстильной вызвали спасателей для животного, которое оказалось в заклинившей стиральной машине. Евгений с помощью подручных средств справился с задачей.
Во время тушения пожара в девятиэтажке на ул. Чаплина, 132 Тюмени была спасена девочка, которая, уже оказавшись в безопасности на улице, попросила спасти ее любимую кошку. Командир отделения 123-й пожарно-спасательной части прапорщик внутренней службы Михаил Швалёв в условиях нулевой видимости разыскал испуганную кошку. Британская вислоухая Симба спряталась внутри дивана. Спустя несколько минут хозяйка держала на руках пушистого друга, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.