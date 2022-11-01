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Тюменские пожарные рассказали об историях спасения домашних животных

Общество, 14:02 30 ноября 2022

vk.com/vk_mchs_72 | Фото: vk.com/vk_mchs_72

Истории спасения домашних животных из задымленных квартир многоэтажных домов вспомнили тюменские огнеборцы во Всемирный день домашних животных, который отмечается 30 ноября.

Старший пожарный спасательной части № 40 Тюмени Павел Чевтайкин рассказал, как во время ликвидации пожара на ул. проезд Шаимский вместе с медиками скорой помощи реанимировал кошку, которая впала в кому, надышавшись дымом.

"В тот вечер на пожаре в трехкомнатной квартире были спасены двое мужчин, которых мы передали медикам. Но всегда требуется дополнительно осмотреть комнаты, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших. Я увидел лежащую под столом кошку. Она не шевелилась, но еще дышала. Я не смог уйти, не взяв ее с собой", - говорит он.

Позже в карете скорой медицинской помощи очутился еще один питомец погорельцев — кот Степан. Он тоже успел надышаться дымом и пришел в себя только после того, как на него надели специальную кислородную маску.

vk.com/vk_mchs_72 Евгений Полунин | Фото: vk.com/vk_mchs_72

Помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 15 Тюмени Евгений Полунин стал спасителем для молодого безымянного кота. Жители пятиэтажки на ул. Текстильной вызвали спасателей для животного, которое оказалось в заклинившей стиральной машине. Евгений с помощью подручных средств справился с задачей.

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Во время тушения пожара в девятиэтажке на ул. Чаплина, 132 Тюмени была спасена девочка, которая, уже оказавшись в безопасности на улице, попросила спасти ее любимую кошку. Командир отделения 123-й пожарно-спасательной части прапорщик внутренней службы Михаил Швалёв в условиях нулевой видимости разыскал испуганную кошку. Британская вислоухая Симба спряталась внутри дивана. Спустя несколько минут хозяйка держала на руках пушистого друга, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , домашние животные

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