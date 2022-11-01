В Тюмени агентство креативных индустрий откроет двери для гостей 1 декабря

| Фото: vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

День открытых дверей Тюменского агентства развития креативных индустрий (ул. Володарского, 24) пройдет 1 декабря, начало - в 15 часов. Он приурочен к открытию пешеходной улицы Дзержинского.

По информации ТАРКИ, резиденты подготовили для всех желающих серию мастер-классов.

Линария Брикнер проведет мастер-класс по изготовление объемных открыток, бумажных игрушек, деревянных значков, холодной ковке, созданию портретной и народной куклы.

Евгений Борисов расскажет о создании и продвижении книжных вселенных с нуля: от текста до экранизации и презентует наборы по робототехнике "РОБИ" для детей 5+.

Оксана Усманова приглашает на экскурсии "Открой свою историю" и "Бабушкин сундук" в музей Тюменских историй.

Оксана Старикова научит стрелять из лука, а Евгений Чупров проверит знания тюменцев в сфере кинематографа.