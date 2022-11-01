ТюмГУ вошёл в топ-10 университетов по числу победителей конкурса Российского научного фонда

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Тюменский государственный университет вошёл в топ-10 университетов по числу победителей конкурса Российского научного фонда. 15 проектов тюменских исследователей вошли в пул прошедших отбор экспертного совета, наряду с работами федеральных и научно-исследовательских университетов СПбГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, УрФУ, НГГУ им. Н. И. Лобачевского, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Успех исследовательских команд ТюмГУ в престижном конкурсе Российского научного фонда – свидетельство высокого уровня конкурентоспособности ученых университета, перспективности их научно-исследовательских тематик. Среди победителей конкурса как наши ведущие, состоявшиеся и признанные учёные, так и молодые, делающие свои первые шаги в науке", – подчеркнул ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Победители конкурса получат грантовое финансирование в размере 1,5 млн рублей на фундаментальные и поисковые научные исследования в 2023-2024 гг. с последующим возможным продлением срока на один или два года.

Отметим, что всего в конкурсе приняли участие 209 университетов и 299 научных организаций. Экспертный совет фонда отобрали 2 тыс. 17 проектов.