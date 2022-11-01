Более 300 участников зарегистрировалось на Тюменский экспортный форум

| Фото: tecrus.gtsites.ru | Фото: tecrus.gtsites.ru

Более 300 участников зарегистрировалось на Тюменский экспортный форум, который пройдет в технопарке 1 декабря. Более половины из них - представители малого и среднего тюменского бизнеса, сообщает информационный центр правительства региона.

Деловая программа включает себя: бизнес-диалоги с Турцией, Ираном, Узбекистаном, экспертные сессии на темы валютного контроля и логистики, b2b переговоры с Турцией, Ираном, Узбекистаном, биржу деловых контактов.

Также с 12 часов 55 минут стартуют мастер-классы "Международные выставки: секреты успешного участия" и "Маркетинг - кит для экспорта. Ваше эффективное портфолио и продающая презентация с учетом кросс-культурных отличий". Место встречи: аудитория 243.

Вход на все мероприятия деловой программы — бесплатный. Регистрация — здесь.