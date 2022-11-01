  • 30 ноября 202230.11.2022среда
  • USD61,0742
    EUR63,3882
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 300 участников зарегистрировалось на Тюменский экспортный форум

Экономика, 17:10 30 ноября 2022

tecrus.gtsites.ru | Фото: tecrus.gtsites.ru

Более 300 участников зарегистрировалось на Тюменский экспортный форум, который пройдет в технопарке 1 декабря. Более половины из них - представители малого и среднего тюменского бизнеса, сообщает информационный центр правительства региона.

Деловая программа включает себя: бизнес-диалоги с Турцией, Ираном, Узбекистаном, экспертные сессии на темы валютного контроля и логистики, b2b переговоры с Турцией, Ираном, Узбекистаном, биржу деловых контактов.

Также с 12 часов 55 минут стартуют мастер-классы "Международные выставки: секреты успешного участия" и "Маркетинг - кит для экспорта. Ваше эффективное портфолио и продающая презентация с учетом кросс-культурных отличий". Место встречи: аудитория 243.

Вход на все мероприятия деловой программы — бесплатный. Регистрация — здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Иран , Турция , Тюменский Экспортный Форум , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 30.11.2022Более 300 участников зарегистрировалось на Тюменский экспортный форум
16:56 30.11.202224 компании Тюменской области присоединились к Торгово-промышленной палате
16:49 30.11.2022В Тюменской области ежегодно более 20% бюджетных средств направляется на поддержку бизнес-проектов
16:23 30.11.20225,3 млрд рублей направят на агрострахование в России в 2023 году