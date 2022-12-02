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Концерт Дениса Мацуева пройдет в 32 виртуальных залах Тюменской области

Общество, 08:29 02 декабря 2022

ТКТО | Фото: ТКТО

Концерт Дениса Мацуева пройдёт в 32 виртуальных концертных залах Тюменской области 4 декабря. В программе: арии и дуэты из опер Пуччини, Чайковского, Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Прокофьева и сочинения других композиторов, сообщает региональный департамент культуры.

"Тюменская публика всегда с нетерпением ждёт фестиваль и, конечно, самого Дениса Мацуева. Мы рады сообщить, что благодаря технической возможности десятки тысяч наших жителей городов и сёл смогут вновь погрузиться в прекрасный мир музыки и посетить его концерт совершенно бесплатно – в виртуальных концертных залах Тюменской области и на портале "Культура.РФ", – говорит директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В Тюменской области работают 32 виртуальных концертных зала: шесть открыты в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", 26 – за счет средств регионального и местного бюджетов. ВКЗ есть в каждом муниципалитете Тюменской области. За девять месяцев 2022 года больше тысячи трансляций в залах посетили 43,5 тыс. жителей. Это почти в два раза больше, чем за весь 2021 год.

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# виртуальный концертный зал , Денис Мацуев

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