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Жителя Ишима отправили в колонию на три года за пьяную езду

Происшествия, 16:12 01 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39-летнего жителя Ишима признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание – три года лишения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что в июле 2022 года обвиняемый управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, имея непогашенную судимость за аналогичное преступление. Водителя задержали, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, кроме того, 5 лет 10 месяцев он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# прокуратура Тюменской области , пьяная езда

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