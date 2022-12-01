Жителя Ишима отправили в колонию на три года за пьяную езду

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39-летнего жителя Ишима признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание – три года лишения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что в июле 2022 года обвиняемый управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, имея непогашенную судимость за аналогичное преступление. Водителя задержали, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, кроме того, 5 лет 10 месяцев он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.