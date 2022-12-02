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Путин назвал работу СИБУРа успешной, несмотря на "происки завистников"

Общество, 09:40 02 декабря 2022

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Президент России Владимир Путин назвал СИБУР одной из наиболее высокотехнологичных компаний и в отрасли, и в целом.

"Компания работает, работает успешно. Уверен, что, несмотря на все происки завистников, и будет работать успешно – и вся отрасль, и ваша компания, сомнений здесь нет", - сказал он на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".

С предложением выработать единую стратегию и механизмы формирования международных научно-технических партнерств на базе комиссии по научно-техническому развитию с привлечением министерств, ведущих научных организаций и системообразующих промышленных компаний к президенту обратился сотрудник СИБУРа Константин Вернигоров.

На площадке парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II конгресс молодых ученых. В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.

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# Владимир Путин , наука , СИБУР , Сириус

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