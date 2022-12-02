Пять человек пострадали в ДТП в Тюменской области в первый день зимы

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек пострадали в четырех ДТП на дорогах Тюменской области 1 декабря. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около 8-ми часов на перекрестке улиц Октябрьской и Первухина в с. Вагай из-за нарушения очерёдности проезда столкнулись Lada Niva и Peugeot 407. В результате различные травмы получили 64-летняя пассажирка иномарки и 65-летняя пассажирка Лады.

Около полудня на перекрестке улиц Революции и Луговой в Ялуторовске не смогли разъехаться Volkswagen Jetta и Daewoo Matiz. По предварительным данным, водитель Volkswagen нарушил очередность проезда нерегулируемого перекрестка. В результате ДТП пострадала 32-летняя водитель Daewoо.

Около 17 часов на 13 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, 44-летний водитель Hyundai Solaris не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с КамАЗом с полуприцепом. После чего с грузовиком столкнулся автомобиль Vortex Tingo. В результате ДТП телесные повреждения получил 56-летний водитель автомобиля Vortex. Обстоятельства происшествия выясняются.

Около полуночи на ул. Магистральной, напротив дома 53 в Тюмени из-за несоблюдения очередности проезда перекрестка столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и грузовая "Газель". В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка иномарки.