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Трем семьям в Тюменской области окажут помощь по результатам личного приема губернатора

Губернатор, 10:22 02 декабря 2022

Семьям, обратившимся за помощью к губернатору Тюменской области Александру Моору во время личного приема в партии "Единая Россия", окажут помощь. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

За поддержкой обратились многодетные семьи и родители, которые воспитывают ребенка-инвалида.

Так, в семье из Ишимского района — четверо детей. Младшая дочь вместе с мамой находится в клинике в Москве. Лечение бесплатное, но питание и проживание оплачивают сами родители. Для семейного бюджета эти затраты слишком велики.

У семьи из Нижнетавдинского района также четверо детей. Им нужны средства для завершения ремонта дома. Второй этаж уже полностью готов, там расположены детские комнаты, а первый еще предстоит привести в порядок, выполнена только черновая отделка.

О помощи попросила и жительница Тобольска. Она одна воспитывает ребенка-инвалида. У мальчика — ДЦП, и ему надо регулярно проходить реабилитацию, на очередной курс требуются средства.

Все семьи благополучные, родители заботятся о своих детях.

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# Александр Моор , личный прием , материальная помощь , многодетные семьи

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