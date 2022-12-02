Выставка самиздатов со всей России открылась в тюменской "Конторе пароходства"

| Фото: "Контора пароходства" | Фото: "Контора пароходства"

Медиация по новой выставке "Беспечатники" состоится в мультицентре "Контора пароходства" 2 декабря, начало в 19 часов, сообщает пресс-служба мультицентра.

В экспозиции представлены: книги, фотокниги, комиксы, самоизданные газеты и журналы. Выставка расположена в малом зале и продлится до 8 декабря, вход свободный.

1 декабря тюменцы познакомились с рукотворными книгами и зинами (сокращение от английского magazine, то есть "небольшой журнал") от авторов из Архангельска, Тольятти, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Тюмени. Создатели выставки Алиса Жихарева и Дарья Федорова - участницы независимой кураторской группы "Клоповник" (Челябинск). На открытии проекта они рассказали, что такое зины и самиздат, чем они уникальны, а также кто и зачем их делает.

"Мы хотим познакомить тюменцев с разнообразием стилей и креативных идей в историях. Каждый посетитель выставки сможет пошуршать страницами необычных авторских книжек, узнать себя в их героях и, возможно, забрать парочку с собой. Эти истории затрагивают темы родного дома, дружеских и семейных отношений, переживаний уникального опыта в неизвестной стране. Невозможно прочитать все за одно посещение выставки, но зато каждый зритель сможет проложить по ней свою индивидуальную тропинку, выбирая то, что ему откликается, — поделились Алиса Жихарева и Дарья Федорова.

Также 3 декабря в 18 часов 30 минут в "Конторе пароходства" начнется воркшоп по созданию собственного зина от Кати Червонных, художницы и дизайнера из Екатеринбурга, а 4 декабря в 13 часов 30 минут в выставочном зале мультицентра Катя Червонных вместе с куратором проекта Дарьей Федоровой расскажут об истории зин-культуры.