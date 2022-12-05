Тюменские ученые получили гранты Российского научного фонда на 9 миллионов рублей

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Три проекта ученых Тюменского индустриального университета получили гранты Российского научного фонда по итогам конкурса на проведение фундаментальных и поисковых исследований малыми научными группами.

Реализацией проекта "Теоретическое и методическое обеспечение анализа данных дистанционного зондирования Земли в целях исчисления величины средоформирующего потенциала территории муниципального образования" займутся на кафедре геодезии и кадастровой деятельности Института сервиса и отраслевого управления. Работы будут проводиться под руководством доктора технических наук, профессора Московского государственного университета геодезии и картографии Александра Сизова.

Конкретной задачей проекта ученые ставят поиск решения для оценки состояния и качества территории на основе предложенного авторами индикатора – показателя состояния и качества земель, отражающего их биопродуктивность при различных типах землепользования и в разных природно-климатических условиях.

Еще один проект – "Моделирование механических процессов в водонасыщенном грунтовом основании строительного объекта с учетом вязкоупругих свойств грунтов". Им руководит доктор физико-математических наук, профессор кафедры строительной механики Татьяна Мальцева. С помощью разработанного программного обеспечения коллектив проведет научное обоснование расчетов напряженного и деформированного состояния двухфазных оснований при различных нагрузках и способах усиления несущей способности. Для определения механических характеристик грунта будут разработаны методики обработки лотковых и натурных испытаний.

Третий проект, получивший поддержку, – "Перспективы развития ESG-стратегий формирования экологического интеллекта сотрудников российских предприятий отрасли ТЭК в условиях новой реальности". Его руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организации производства ИСОУ Мария Гурьева.

Проблематика проекта связана с выявлением особенностей и ключевых параметрических различий в процессах трансформации социально-экономической системы ESG-стратегий предприятий отрасли ТЭК и экологического интеллекта сотрудников под воздействием новых геополитических факторов. Изучение происходящих процессов учеными будет с способствовать укреплению социально-экономического потенциала страны и поможет раскрыть новые стратегические возможности для формирования высокоэффективной региональной политики на основе модели циркулярной экономики.

Проекты реализуют в 2023-2024 годах. Размер полученных грантов составляет до полутора миллионов рублей ежегодно, сообщает ТИУ.