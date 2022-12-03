Маленькие тюменцы помогли двадцати бездомным животным благодаря своим рисункам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

115 юных жителей Тюмени приняли участие в онлайн-конкурсе рисунков бездомных животных "Путь домой". Самые трогательные работы появились на выставках в Информационно-библиотечном центре для молодежи, а также в ТРЦ "Вояж" и ТРЦ "Фаворит".

20 подопечных тюменского фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" обрели любящих хозяев благодаря детским рисункам. Большинство постояльцев фонда, нашедших новый дом, провели в "Потеряшках" около 4 лет. Некоторых из них нашли в тяжелом состоянии: кошка Кики была беременной и долгое время прожила в подъезде, а кот Ю Сын Хо пережил удар машиной и получил серьезное сотрясение. Теперь оба животных находятся в любящих и заботливых семьях.

"Проект "Путь домой" нужен, чтобы привлечь внимание жителей города к проблеме бездомных животных. Мы с командой проекта считаем, что детский взгляд на ситуацию станет источником перемен в отношении людей к нашим четвероногим друзьям. Двадцать животных обрели новый дом, и это уже результат", — прокомментировала руководитель проекта Анастасия Моор изданию КП-Тюмень.