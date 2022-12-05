В ДТП под Тюменью пострадали пять человек из-за пьяного вождения

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

5 человек, среди которых двое 18-летних, пострадали в ДТП под Тюменью 4 декабря. Предварительно, аварию спровоцировал водитель без прав с признаками опьянения.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, Lada Priora и Volkswagen столкнулись на 31-м км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский. Отечественный автомобиль, которым управлял 32-летний житель Ялуторовского района, выехала на встречную полосу.

Водитель не имеет права управления транспортом, предварительно, у него были признаки опьянения. Был ли он пьян определят с помощью проб, взятых в больнице: мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

В ДТП также пострадали 43-летний водитель и трое пассажиров иномарки, в том числе 18-летние молодой человек и девушка.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В выходные дни в Тюменской области произошло 9 ДТП, в которых погибли 2 человека, 15 человек травмированы.