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Перила и защитные экраны монтируют в Тюмени на улице Котельщиков

Общество, 17:05 05 декабря 2022

vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Монтаж металлического перильного ограждения ведет подрядная организация вдоль ул. Котельщиков, после чего приступят к его установке на пересечении с ул. Мало-Загородной.

Как сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ, для исключения попадания воды и мокрого снега на пешеходов, проходящих вдоль ограждения по ул. Котельщиков, в ближайшее время будут смонтированы дополнительные защитные экраны.

Ранее на данном объекте в нормативное состояние были приведены пешеходные дорожки, а также для обеспечения безаварийного движения установлены светофоры.

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# благоустройство , пешеходный переход

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