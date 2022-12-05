Перила и защитные экраны монтируют в Тюмени на улице Котельщиков

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Монтаж металлического перильного ограждения ведет подрядная организация вдоль ул. Котельщиков, после чего приступят к его установке на пересечении с ул. Мало-Загородной.

Как сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ, для исключения попадания воды и мокрого снега на пешеходов, проходящих вдоль ограждения по ул. Котельщиков, в ближайшее время будут смонтированы дополнительные защитные экраны.

Ранее на данном объекте в нормативное состояние были приведены пешеходные дорожки, а также для обеспечения безаварийного движения установлены светофоры.