2 тыс. 452 кг семян лесных растений заготовили в Тюменской области на 2023 год

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область полностью обеспечена семенами лесных растений для проведения посевных работ в питомниках в 2023 году. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Лесовосстановление включает большой цикл работ, который начинается с заготовки семян лесных растений. В Тюменской области в 2022 году изначально планировалось заготовить 2 тыс. 330 кг семян. На сегодня эта цифра уже выше - 2 тыс. 452 кг. Все заготовленные семена имеют документы качества, подтверждающие их всхожесть.

На случай неурожая в Тюменской области сформирован страховой фонд семян лесных растений. В нем хранятся семена 1 класса (1345,4 кг).

Для этих целей сотрудники тюменской авиабазы реконструировали склад семян, ив нем отдельное помещение под дезинфекцию, установили сплит-систему промышленного назначения.