Тюменские волонтеры и знаменитый боксер дали старт проекту "Чемпионы – детям Донбасса"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские волонтеры "Молодой гвардии" вместе с экс-чемпионом мира, мастером спорта международного класса по боксу Дмитрием Пирогом дали старт проекту "Чемпионы – детям Донбасса".

В Донецке спортмен провел для детей тренировку. Здесь же состоялся первый турнир на кубок "Молодой гвардии", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"С 30 марта на территории ДНР и ЛНР постоянно находится отряд волонтеров "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты боевого братства". Активисты работают в Мариуполе, Мелитополе и Краснодоне. В Мариуполе мы уже открыли секции по самбо и боксу, регулярно проводим соревнования по футболу", - напомнил федеральный координатор "Молодой гвардии "Единой России" по УФО, руководитель тюменского отделения Владимир Сбитнев.

Активисты совместно с Краснодарской Федерацией бокса подарили Министерству молодежи, спорта и туризма ДНР спортинвентарь.