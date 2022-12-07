Знания истории, культуры и традиций российского казачества тюменцы проверят на диктанте

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция "Казачий диктант-2022" состоится с 8 по 10 декабря, сообщает Всероссийское казачье общество.

В очно-заочном формате в течение часа свои знания истории, культуры и традиций российского казачества смогут проверить и пополнить, ответив на 20 вопросов, казаки и все жители России, независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от восьми лет.

Правильность ответов будет оценена по 100-балльной системе. По итогам акции все ее участники получат электронные сертификаты.

"Всероссийская акция "Казачий диктант" несет собой не только просветительское начало. Сегодня, когда против России пошли все страны НАТО и на фронтах СВО решается судьба нашей страны, не менее важно, что эта патриотическая акция объединяет тех, кому не безразличны судьба казачества, а значит, и судьба России. Потому что казаки – это неотъемлемая часть русского мира, надежная опора российской государственности! В 2022 году "Казачий диктант" мы посвящаем защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. И ни на йоту не сомневаемся: в наступившем противостоянии Россия одержит победу!" – сказал Всероссийский атаман, депутат Госдумы СФ РФ Николай Долуда.

Напомним, Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция "Казачий диктант-2022" проходит третий год. Интерес к ней у жителей России ежегодно растет. Так, в 2020 году в ней приняли участие более 125 тыс., а в 2021 году – более 167 тыс. человек из всех регионов России, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

По словам Николая Долуды, казачье движение становится заметной консолидирующей силой гражданского общества России. Казаки выполняют важные государственные задачи, поставленные президентом страны в стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года.

Отметим, основными целями проведения акции являются популяризация истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России, а также членов войсковых казачьих обществ РФ, казачьей молодежи и общественных объединений казачества; сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и духовных ценностей российского казачества.

Подробнее об участии в акции – на сайте ВсКО в разделе "Казачий диктант".