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В труднодоступных районах Тобольского района сформирован необходимый запас лекарств

Общество, 09:42 07 декабря 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Необходимый запас лекарств и изделий медицинского назначения сформирован в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях в труднодоступных районах Тобольского района, сообщает администрация муниципалитета.

Объём пополняется по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, пояснили в Областной больнице № 3. В сельские медучреждения завезли месячный запас различных вакцин, необходимых по национальному календарю прививок, а также вакцины против коронавируса.

"В труднодоступных территориях Тобольского района пациентам, которые получают лекарства за счет средств федерального бюджета, препараты выписывают сразу на месяц, а людей с определёнными заболеваниями, обеспечивают необходимым набором лекарств на два месяца", - прокомментировали в администрации.

В ФАПах работают аптечные пункты, где жители поселений могут приобрести противовирусные, сосудосуживающие, антигистаминные препараты, антисептические, противомикробные средства, бронхолитики, антигипертензивные и другие лекарства.

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# лекарства , Тобольский район

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