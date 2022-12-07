В труднодоступных районах Тобольского района сформирован необходимый запас лекарств

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Необходимый запас лекарств и изделий медицинского назначения сформирован в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях в труднодоступных районах Тобольского района, сообщает администрация муниципалитета.

Объём пополняется по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, пояснили в Областной больнице № 3. В сельские медучреждения завезли месячный запас различных вакцин, необходимых по национальному календарю прививок, а также вакцины против коронавируса.

"В труднодоступных территориях Тобольского района пациентам, которые получают лекарства за счет средств федерального бюджета, препараты выписывают сразу на месяц, а людей с определёнными заболеваниями, обеспечивают необходимым набором лекарств на два месяца", - прокомментировали в администрации.

В ФАПах работают аптечные пункты, где жители поселений могут приобрести противовирусные, сосудосуживающие, антигистаминные препараты, антисептические, противомикробные средства, бронхолитики, антигипертензивные и другие лекарства.